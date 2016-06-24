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أستاذ كبد: شفاء المصريين من فيروس C سيقلل حالات الإصابة بالسكر

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أستاذ كبد: شفاء المصريين من فيروس C سيقلل حالات الإصابة بالسكر أستاذ كبد: شفاء المصريين من فيروس C سيقلل حالات الإصابة بالسكر
كشف الدكتور عبد الخالق حامد أستاذ الكبد والجهاز الهضمى أن العلاقة وطيدة بين أمراض الكبد ومرض السكر ،وأن شفاء المصريين من "فيروس سى" سيعمل على تقليل عدد حالات السكر المتعلقة بأمراض الكبد والناتجة عن فيروس سى.

وأشار إلى أن هناك علاقة بين انتشار السمنة ومرض السكر ،وارتفاع دهون وضغط الدم ،والكبد الدهنى التشحمى، مؤكدا أنه فى وجود الكبد الدهنى تزداد شراسة فى حدوث تصلب الشرايين وأمراض القلب.

وأكد أنه من المهم أن نعلم أن وجود السكر يزيد تدهور حالة الكبد، ويؤدى إلى سرعة تليف الكبد، وحدوث سرطان بالكبد ،كما أن وجود تشحم بالكبد يزيد من احتمالية وجود مرض السكر، وتكون النصيحة الهامة لمرضى السمنة هو البحث عن وجود تشحم بالكبد للكشف عن الإصابة بمرض السكر من البداية، وبذلك نحمى الكبد ونقلل من احتمالات أمراض تصلب الشرايين .

وقال الدكتور عبد الخالق حامد أن الشخص المصاب بمرض السكر وفيروس سى معا تزداد فرص الإصابة بتليف الكبد لديه، ويحدث تدهور سريع فى حالة المريض ،وقد تزداد نسبة سرطان الكبد.

تقرير: ممارسة الرياضة توقف مخاطر سكر النوع الثانى بنسبة 40 %

الدوم والتمر هندى والكركديه وعصير الليمون أفضل مشروبات مريض السكر
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مصر 365

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