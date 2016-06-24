أسرى فلسطينيون يضربون عن الطعام تضامنا مع أسير قضى 14 عاما بسجون الاحتلال

أعلن أسرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" فى السجون الإسرائيلية عن خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة يومين اعتبارا من اليوم الجمعة ، انتصارا للأسير بلال كايد المضرب عن الطعام احتجاجا على عدم الافراج عنه بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 14 عاما ونصف.

وقال أسرى "الجبهة الشعبية" (تنظيم يسارى وثانى أكبر فصائل منظمة التحرير) ، فى بيان صحفى اليوم ، إن الأيام القادمة ستشهد تطورا فى أساليب المواجهة ضد مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال ، انتصارا للأسير البطل بلال كايد الذى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم العاشر على التوالى.

وأضاف البيان "سنقاتل من أجل انتزاع حرية القائد بلال كايد ، منطلقين من إيماننا العميق بأن خوض هذه المعركة لن يتوج إلا بالانتصار بهذه المعركة ، وخط مرحلة جديدة ستؤسس لما بعدها ، رغم إدراكنا أن ثمن الحرية قد يكون قاسيا ، لكننا اخترنا الطريق ولن نحيد عنه ، مهما غلت التضحيات وتوسعت الإجراءات".

وأكد الأسرى أنهم مقتنعون أن أسلوب المواجهة هو الذى يصنع الحرية لا الاستسلام للواقع والخضوع لهذه الإجراءات والممارسات.

وكان أسرى "الجبهة الشعبية" شرعوا خلال الأيام الأخيرة بخطوات احتجاجية إسنادا للأسير بلال كايد الذى يخوض إضرابا عن الطعام ضد قرار سلطات الاحتلال القاضى بإصدار أمر اعتقال إدارى (بلا تهمة أو محاكمة) بحقه بعد انتهاء محكوميته البالغة 14 عاما ونصف العام.

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