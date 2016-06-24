أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رنا سماحة نجمة "أزمة نسب": المؤلف رفض مشاركتي بالمسلسل لهذه الأسباب

Google+ Print

الجمعة 24-06-2016 14:40

كشفت نجمة ستار أكاديمي المطربة رنا سماحة، العقبة الكبرى التي واجهتها بخطوتها الأولى في عالم التمثيل، وأكدت أن المؤلف محمد صلاح العزب كاتب مسلسل أزمة نسب، رفض منذ البداية مشاركتها في العمل، وقال لها بوجهها إنها لا تجيد التمثيل، كما كشفت كيف دعمتها بطلة المسلسل الفنانة زينة.
رنا أطلقت عدة تغريدات بعد أيام قليلة من ظهورها بأول مسلسل في تاريخها الفني، بدور طبيبة في مسلسل "أزمة نسب"، وقالت في التغريدة الأولى: محمد صلاح العزب ده مؤلف المسلسل ما كانش مقتنع بيا نهائيا، كان بيقول إني مش بعرف أمثل وقالي كده في أول مقابلة بنا وكنت متضايقة جدا.
أضافت بتغريدة ثانية: من تاني مقابلة بدأ يشوف الحاجات اللي عملتها كليباتي ساعتها قالي كان لازم أشوف الحاجات دي من زمان.
وقالت: ومن ساعتها والعزب من أكتر الناس اللي بتشجعني، وطبعا الفنانة زينة كانت مصممة على وجودي في المسلسل رغم كل ده.
يذكر أن مسلسل "أزمة نسب" يحتل مكانة متميزة بالتريند المحلي لموقع تويتر منذ بداية شهر رمضان، بسبب الدعم غير المسبوق من التراس رنا سماحة، الذي يعد الأكبر من بين جماهير نجمات ستار أكاديمي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي