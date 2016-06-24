رنا سماحة نجمة "أزمة نسب": المؤلف رفض مشاركتي بالمسلسل لهذه الأسباب

كشفت نجمة ستار أكاديمي المطربة رنا سماحة، العقبة الكبرى التي واجهتها بخطوتها الأولى في عالم التمثيل، وأكدت أن المؤلف محمد صلاح العزب كاتب مسلسل أزمة نسب، رفض منذ البداية مشاركتها في العمل، وقال لها بوجهها إنها لا تجيد التمثيل، كما كشفت كيف دعمتها بطلة المسلسل الفنانة زينة.

رنا أطلقت عدة تغريدات بعد أيام قليلة من ظهورها بأول مسلسل في تاريخها الفني، بدور طبيبة في مسلسل "أزمة نسب"، وقالت في التغريدة الأولى: محمد صلاح العزب ده مؤلف المسلسل ما كانش مقتنع بيا نهائيا، كان بيقول إني مش بعرف أمثل وقالي كده في أول مقابلة بنا وكنت متضايقة جدا.

أضافت بتغريدة ثانية: من تاني مقابلة بدأ يشوف الحاجات اللي عملتها كليباتي ساعتها قالي كان لازم أشوف الحاجات دي من زمان.

وقالت: ومن ساعتها والعزب من أكتر الناس اللي بتشجعني، وطبعا الفنانة زينة كانت مصممة على وجودي في المسلسل رغم كل ده.

يذكر أن مسلسل "أزمة نسب" يحتل مكانة متميزة بالتريند المحلي لموقع تويتر منذ بداية شهر رمضان، بسبب الدعم غير المسبوق من التراس رنا سماحة، الذي يعد الأكبر من بين جماهير نجمات ستار أكاديمي.

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