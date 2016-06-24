بلقيس هربت من كلية الطب بسبب "مشرحة الجثث"

كشفت المطربة الخليجية بلقيس عن الجانب المظلم من حياتها التعليمية، واكدت للمحاور داوود الشريان أنها ظلت متفوقة بدراستها، وحصلت على الثانوية العامة القسم العلمي بمجموع 95 بالمئة، وتم إلحاقها بكلية الطب بجامعة القاهرة، ولكنها لم تستطع استكمال تعليمها وانتقلت لكلية إدارة الأعمال، بسبب معاناتها يومياً مع مشاهد الجثث في المشرحة.

بلقيس قالت بحوارها مساء أمس على شبكة MBC أنها كانت متفوقة طوال عمرها، وظلت حريصة على استكمال تعليمها تلبية لرغبة والدتها، وعندما أرسلت لكلية قصر العيني بالقاهرة، كان عليها أن تستيقظ بالسابعة صباح كل يوم على مشهد الجثث ورائحة الفورمالين المستخدم لحفظ الموتى بالمشرحة، وهو ما يتعارض مع طبيعتها المرهفة كفنانة.

أضافت: لم أضيع الوقت وعدت فورا من القاهرة إلى أبو ظبي و اخترت بعد ذلك التخصص بمجال التسويق لأنه علم المستقبل، وطبقت كل ما تعلمته على نفسي، وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف، واعتبر نفسي مسوقة بالفطرة، ونجحت بالفعل بعدة حملات منها حملة للتوعية بسرطان الثدي.

و أكدت أنها تدير فريق العمل المسؤول عن تسويقها كفنانة ومطربة، لأنه لا يمكن لأي فنان أن ينجح بدون علم ودراسة بالإضافة للموهبة.

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