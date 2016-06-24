ليلى علوي تودع "هي ودافنشي" بهذه الصور

شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها بموقع الفيس بوك اللحظات الأخيرة من تصوير مسلسلها "هي ودافنشي" الذي يعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان ، بعدما نشرت صورا تذكارية مع فريق عمل المسلسل من الفنيين فقط، بينما غاب نجوم العمل من الفنانين عن الصور، ولم توضح ليلى هل انتهت من تصوير دورها فقط، أم تم الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل.

ليلى نشرت الصور مع الجنود المجهولين للعمل وعلقت عليها قائلة: الحمد لله.. فركش ‫#‏هي_ودافينشي‬ متشكره جدا لكل فريق العمل اللي تعب جدا في المسلسل و طلع شغل فرحانين بيه ‪.

يذكر أن المسلسل من بطولة خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وبيومي فؤاد ومي سليم وتميم عبده ومن تأليف محمد الحناوي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

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