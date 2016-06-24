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بسام الملا يتراجع ويعيد الاعتبار إلى طلال مارديني في "باب الحارة"

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الجمعة 24-06-2016 15:14

لم يخذل المخرج بسام الملا الفنان طلال مارديني، بل عمد إلى تصحيح إسمه في شارة مسلسل "باب الحارة" والتي كانت سبباً في اعلان احتجاج مارديني وإنزعاجه، الذي وصل إلى حد الاعلان عن ندمه لمشاركته في الجزء الثامن من المسلسل، و تهديده بعد المشاركة في أجزائه المقبلة.
طلال مارديني، نشر صورة لشارة مسلسل "باب الحارة"، بعد تعديل إسمه فيها، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، معلقاً "شكرا ع التصحيح وشكرا للكبير أستاذ بسام الملا".

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