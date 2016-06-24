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نجوى كرم تستفز جمهورها... فماذا قالت له؟

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الجمعة 24-06-2016 15:18

نشرت الفنانة نجوى كرم، صورة لها وهي داخل استديو طوني سابا وعلقت تحتها" ما بدي قلكن هيدي الصورة من استديو طوني سابا لأنو بعرف أنكن زهقتو".
ويبدو أن نجوى كرم التي تتواجد في الاستديو لتسجيل أغنية جديدة، حاولت أن تستفز "الفانز" بهذا الكلام، فما كانوا منهم إلا أن إجتاحوا حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقوا على الصورة وصاحبتها، مثنين على جمالها كما أبدوا إعجابهم بكل ما تقدمه لهم.
يشار إلى أن آخر أعمال نجوى كرم كان كليب "دني يا دانا" الذي صورته تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.

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سيدتي