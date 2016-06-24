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ليوناردو دي كابريو من أهم 10 شخصيات عالمية في صناعة الأفلام

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الجمعة 24-06-2016 17:03

حصد النجم العالمي الشهير، الحاصل على جائزة أوسكار مؤخراً، ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio المرتبة العاشرة في قائمة أكثر الشخصيات نفوذاً في صناعة الترفيه التي نشرتها مجلة " The Hollywood Reporter".
وقد تصدر اللائحة رئيس شركة "وولت ديزني" الأمريكية Bob Iger، فيما حلت في المرتبة الثانية أسرة مردوخ Murdoch وتضم زعيمها ورجل الأعمال روبرت مردوخ Rupert Murdoch البالغ من العمر 85 عاماً وأبناءه الذين يمتلكون عدداً من وسائل الإعلام الهامة ، بما فيها شركة "القرن الحادي والعشرون فوكس" السينمائية.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب رئيس الشركة الإعلامية "سي بي أس" ليزلي مونفز Les Moonves.
يذكر أنه من ضمن الفنانين الـ100 ذوي نفوذ جينفير لورنيس Jennifer Lawrence و أيمي شامير Amy Schumer ودويني جونسون Dwayne Johnson و ميليسا ماكارتني Melissa McCartney إضافة إلى لين-مانويل ميراندا Lin-Manuel Miranda.

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