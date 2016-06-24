جو رعد: عاتب على رولا سعد وانسحبت من حلقة بلال العربي لهذه الأسباب

أثار انسحاب الفنان جو رعد المفاجىء من برنامج "ليالي رمضان" الذي يبثّ عبر قناة LBC الجدل، سيّما أّنّه حصل قبل انطلاق الحلقة بدقائق، ولم يعرف به بلال إلا بعد أن أصبح على الهواء، فغضب من تصرّف جو وغمز من قناة أنّه على كل فنان أن يعرف حدوده.

وفي التفاصيل أن الحلقة كان من المقرّر أن تجمع جو بالفنانة رولا سعد، التي دخلت أولاً، لتفاجىء بانسحاب جو وتعلن أنها مستعدة لمغادرة الحلقة إذا ما كان هذا الأمر سيعيده.

في اتصال معه، شرح جو ملابسات ما حصل فقال " عندما حضرت إلى الستوديو، لم أجد استقبالاً يليق بي وكان ثمّة ضياع بين منسقي الضيوف".

وتابع "عندما وصلت طلبت أن أقوم بعمل بروفا وكنت قد طلبت إجراءها قبل يوم لكنهم قالوا إنّ لا وقت لديهم، كما طلبت أن أحضر فرقتي الموسيقية فرفضوا لأنّ لديهم فرقة."

وأضاف "بالعودة إلى البروفا كنت قد سمعت فناناً يغني تتر "ليالي الحلمية" فسألت المعدّة هل معنا مطرب في الحلقة، فنفت وقالت لي إنّ معي رولا سعد فقط. فسألتها ما هذا الذي نسمعه، اجابت إن التقنيين يجربون الصوت، وبعد نصف ساعة أعطوني 5 دقائق فقط لأجري البروفا، وقالوا لي إنّه يجب أن أطل على الهواء، ثم اكتشفت أنّ من يقوم بعمل البروفا هو بلال العربي نفسه".

بلال العربي كان قد غنّى في الحلقة بناءً على إلحاح رولا إلا أن جو رعد يؤكد "هذا غير صحيح، هو قام بالبروفات ونسّق الأمر مع رولا وحرمني من البروفا، كل هذا ليبدو الأمر عفوياً ومرتجلاً على الهواء".

وعن سبب غضبه من معدّي البرنامج قال "كان من المقرّر أن ندخل سوياً أنا ورولا، فطلبت مني المعدّة أن أنتظر حتى يأتي دوري، فسألتها ما معنى أن يأتي دوري فقالت "السيدات أولاً"، مضت ربع ساعة فناديتها لماذا دخلت رولا قبلي علماً أنها هي من طلبت أن نكون معاً في الحلقة أي أن تكون حلقتي مع حلقتها، ما أزعجني في رولا، أنها كان يجب أن تطلب أن ندخل معاً إلى الحلقة، هل صدقت أنها هي النجمة وأنني بعدها؟".

وتابع "معدّة البرنامج ارتبكت، فقلت لها إنني لا أقبل أن يقلل أحد من أهميتي ومن اعتباري وإنه لكل مقام مقال".

وعما إذا كان انسحابه من الحلقة سيؤثر على علاقته بالـ LBC قال"هذه المحطة بيتي وأهلي، وجميع قنوات روتانا لها فضل عليّ، أموت ولا أنكر لهم فضلاً، لكن لدى البعض نقصاً فيحاولون التقليل من شهرتي".

واستشهد جو بمقابلته مع الإعلامي هشام حداد في برنامج "لهون وبس" قائلاً "عندما استقبلني هشام في برنامجه لمست رقياً في التعامل، وعندما شكرته قال لي ممنوع أن تشكرني أنا من عليه أن يشكرك لأن فقرتك أكتر فقرة حققت نسبة مشاهدة، من ثم يأتي مذيع ويستضيفني ويقلّل من قيمتي؟ هذا أمر غير مسموح إطلاقاً".

وعن موقفه من رولا سعد قال "زعلت من رولا لأنها رأت الطريقة التي عوملت بها وادّعت أنها لم تر شيئاً. هي من طلبت أن نكون معاً في الحلقة وأنا أجلت سفري إلى الرياض كي لا أردّ لها طلباً".

وتابع "كان يجدر بها أن تقول إننا ضيفا الحلقة وعلينا أن نكون معاً، هل تريد رولا أن تنصّب نفسها نجمة علي؟".

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