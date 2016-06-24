"استسقاء البطن".. أحد مضاعفات تليف الكبد ويقودك للغيبوبة

يعتبر استسقاء البطن أحد مضاعفات تليف الكبد، وغالبا ما يكون ناتجا عن الإصابة بفيروس سى، ويعتبر مؤشرا على دخول المريض فى مرحلة متأخرة من المرض.

وأكد الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى عضو رئيس الجمعية القومية لأمراض الكبد، أن استسقاء البطن أحد المضاعفات الناتجة عن تليف الكبد غير المتكافئ الذى يحدث نتيجة تدهور حالة الكبد، ويشعر المريض بانتفاخ وكبر حجم البطن ما يؤدى إلى ارتفاع بدرجة الحرارة، وزيادة حجم السوائل بالبطن، وهو ما يسمى بالاستسقاء.

وقال الدكتور عمر هيكل إن وجود سوائل بالبطن تؤدى إلى حدوث التهاب بريتونى، وقد يؤدى ذلك إلى تدهور الحالة الصحية للمريض وقد تصل إلى الغيبوبة الكبدية، موضحا أن الاستسقاء يحدث نتيجة ارتشاح السائل من الخلايا الكبدية نتيجة نقص الألبومين بالجسم ويصاحب الاستسقاء تورم بالقدمين وقد يصل إلى أجزاء أخرى بالجسم .

وأشار إلى أن العلاج يعتمد على التشخيص الجيد وتقييم الحالة، وإجراء موجات فوق صوتية على البطن ،كذلك عمل تحاليل طبية شاملة لتقييم حالة الكبد ،وقد يحتاج المريض إلى إجراء عملية بسيطة لسحب كمية السوائل، والاستسقاء الزائد من البطن.

وأضاف :"يتناول المريض مدرات البول لتقليل حجم السائل بالبطن"، موضحا أنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إعطاء المريض مدرات البول لأنه إذا زادت الجرعة عن الحد المطلوب قد تؤدى إلى حدوث خلل فى الأملاح والمعادن الهامة بالجسم، وقد تؤدى زيادة مدرات البول إلى دخول المريض فى مرحلة الغيبوبة الكبدية.

وقال الدكتور عمر هيكل إنه يجب تعويض المريض عن نقص الألبومين بالجسم عن طريق إعطاء المريض البومين بشرى عن طريق الوريد، مشيرا إلى أن مريض الاستسقاء يعانى من تليف غير متكافئ مع زيادة القابلية للنزف فى الالتهاب البريتونى، وحدوث تورم بالقدمين ويحتاج المريض إلى علاج لتحسين زيادة السيولة وأيضا أدوية علاج الحموضة، مؤكدا أن العلاج الأمثل للاستسقاء هو زراعة الكبد.

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