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سامح شكرى يجرى اتصالاً هاتفيًا مع كيرى لمناقشة الأوضاع الإقليمية

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سامح شكرى يجرى اتصالاً هاتفيًا مع كيرى لمناقشة الأوضاع الإقليمية سامح شكرى يجرى اتصالاً هاتفيًا مع كيرى لمناقشة الأوضاع الإقليمية

سامح شكرى وزير الخارجية
>صورة أرشيقية

أجرى وزير الخاجية سامح شكرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره الأمريكى جون كيرى اليوم، وصرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الإتصال تناول مسار العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة اقليميًا ودوليًا لتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام، فضلًا عن تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا.

وأضاف ابو زيد بأن شكري وكيري تناولا خلال الاتصال نتائج الإستفتاء الأخير في بريطانيا والتداعيات المتوقعة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد اتفق الجانبان على استمرار التشاور والاتصالات لمتابعة أهم تلك التطورات خلال المرحلة القادمة.

 

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