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نائبان لـ"النور" بالبحيرة يحصلان على موافقة بتخصيص5 أفدنة لمحطة صرف صحى

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نائبان لـ"النور" بالبحيرة يحصلان على موافقة بتخصيص5 أفدنة لمحطة صرف صحى نائبان لـ"النور" بالبحيرة يحصلان على موافقة بتخصيص5 أفدنة لمحطة صرف صحى
نجح النائب محمد صلاح خليفة، والنائب خالد أبو خطيب، نائبا حزب النور عن حوش عيسى وأبو المطامير بالبحيرة، فى الحصول على موافقة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، بتخصيص قطعة أرض خمسة أفدنة لإنشاء محطة معالجة ثالثة للصرف الصحى بحوش عيسى.

وأكد خليفة أنه جارى مخاطبة الجهاز التنفيذى لمشروعات الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتحديد مواصفات الأرض المطلوبة لإنهاء إجراءات التخصيص.

وأضاف خليفة فى تصريحات صحفية أن مشكلة الصرف الصحى بحوش عيسى لا يمكن أن تحل بدون إنشاء محطة المعالجة الثالثة، حيث إن محطتى بلشا والكوم الأخضر وصلتا للحدود القصوى للاستخدام.

النائب خالد أبو الخطيب: "الصرف الصحى المشكلة الرئيسية لدائرة حوش عيسى"

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