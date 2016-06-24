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مستقبل وطن بالمنوفية ينظم معرضًا للملابس بشبين الكوم

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مستقبل وطن بالمنوفية ينظم معرضًا للملابس بشبين الكوم مستقبل وطن بالمنوفية ينظم معرضًا للملابس بشبين الكوم
نظمت أمانة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، المعرض الخيرى للملابس بمدينة شبين الكوم، لإدخال السرور والبهجة على الأسر محدودة الدخل بالمنوفية.

وأكد عبدالمنعم الريس أمين بندر شبين، أن المعرض يحتوى على العديد من الملابس بأنواعها ولمختلف الأعمار، والهدف الرئيسى هو مساعدة المحتاجين والتواصل مع كافة القطاعات بالمحافظة.

وأشار عبد الحليم ماهر، إلى أن الحزب يخطط لتنظيم حفلات للإفطار الجماعى لأعضائه وقياداته بمركز أشمون يوم السبت المقبل، والذى تنظمه أمانة أشمون، وحفل ذكرى الثلاثين من مايو المقبل، والذى تنظمه أمانة الحزب بالمحافظة.

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