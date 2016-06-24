محافظ سوهاج يحيل مدير مدرسة للتحقيق بسبب طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة

مراسل«ONA»:

> أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مدير مدرسة مزاتا والشيخ جبر الإبتدائية التابعة لادارة جرجا التعليمية للتحقيق، بسبب رفضه قبول أوراق إلتحاق أحد الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بالمدرسة، بحجة إصابة الطفل بشلل نصفى .

وأكد “المحافظ” في تصريح صحفي، أن الدولة تكفل للأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة من خلال الدستور، الحق فى التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص .

وكان المواطن طارق نورعبد الله، قد تقدم بتظلم الى لجنة التظلمات بادارة جرجا التعليمية، بسبب رفض مدرسة مزاتا والشيخ جبر الابتدائية قبول أوراق نجله لعامين على التوالى .

وأوضح عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن لجنة التظلمات بادارة جرجا التعليمية، قد قامت بتحويل الطفل الى التأمين الصحى، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وتحديد نسبة الذكاء لديه تمهيدًا لإلحاقه بمدارس الدمج اذا كانت نسبة ذكائه 65 % او أكثر أو مدارس الامل او الفكرية اذا قلت نسبة الذكاء لديه عن 65% وهو ما تنص عليه اللوائح والقوانين .