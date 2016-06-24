غدًا.. الحكم فى استئناف منسق حركة 6 إبريل على حبسه 3 سنوات

تنظرغدًا السبت محكمة جنح مستأنف المرج الاستئناف المقدم من عمرو علي منسق حركة 6 إبريل، وكانت محكمة جنح المرج قد قضت على عمرو علي بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنية حضوريًا وعلى 3 أخرين غيابيًا.

ووجهت النيابة للمتهم إتهامات بالتظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات والإرهاب وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون،والتى تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم بالإضافة إلى حيازة و إحراز منشورات.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على منسق الحركة بتاريخ 23 سبتمبر الماضي عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التي قررت حبسه إحتياطًا وجددت له أمر الحبس.