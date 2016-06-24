أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

غدًا.. الحكم فى استئناف منسق حركة 6 إبريل على حبسه 3 سنوات

Google+ Print
غدًا.. الحكم فى استئناف منسق حركة 6 إبريل على حبسه 3 سنوات غدًا.. الحكم فى استئناف منسق حركة 6 إبريل على حبسه 3 سنوات

عمرو على
>منسق حركة 6 إبريل

تنظرغدًا السبت محكمة جنح مستأنف المرج الاستئناف المقدم من عمرو علي منسق حركة 6 إبريل، وكانت محكمة جنح المرج قد قضت على عمرو علي بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنية حضوريًا وعلى 3 أخرين غيابيًا.

ووجهت النيابة للمتهم إتهامات بالتظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات والإرهاب وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون،والتى تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم  بالإضافة إلى حيازة و إحراز منشورات.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على منسق الحركة بتاريخ 23 سبتمبر الماضي عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التي قررت حبسه إحتياطًا وجددت له أمر الحبس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا