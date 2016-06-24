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"ديور" تختار مصمّمة "فالنتينو" مديرة إبداعية لها

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"ديور" تختار مصمّمة "فالنتينو" مديرة إبداعية لها "ديور" تختار مصمّمة "فالنتينو" مديرة إبداعية لها

الجمعة 24-06-2016 13:51

لا تزال الأحداث المفاجئة والتغييرات في عالم الموضة تتعاقب، ولعلّ آخرها الخبر الذي تداولته أمس بعض المصادر المقرّبة من الدار الفرنسية العريقة "ديور" Dior عن عزمها اختيار المصمّمة ماريا غراتسيا شيوري Maria Grazia Chiuri، من دار "فالنتينو" Valentino، لتكون المديرة الإبداعية الخلف للمصمّم الفرنسي "راف سايمونز" Raf Simons.
ووفق المصادر نفسها، من المنتظر أن تعلن الدار رسمياً عن قرارها هذا بعد عرض الأزياء الراقية في شهر يوليو/ تموز المقبل. وهي ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تنصيب امرأة كمديرة إبداعية للدار التي تأسست منذ 70 عاماً.
فهل يحدث قرار "ديور" Dior هزّة في دار "فالنتينو" Valentino التي بدأت ماريا بالعمل معها منذ عام 2007 بالتعاون مع بيير باولو بيكيولي Pierpaolo Pieccioli؟

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سيدتي