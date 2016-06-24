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باريس غاليري تستقبل روادها بجوائز قيّمة خلال شهر رمضا

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الجمعة 24-06-2016 19:04

أطلقت باريس غاليري، رائدة المتاجر الراقية في الشرق الأوسط، عروضها السنوية الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، والتي تقدم لروادها من خلالها فرصة الفوز بالعديد من الجوائز الرائعة عبر كافة فروعها المنتشرة حول المملكة.
هذا العام، تقدم باريس غاليري 25 سيارة كاديلاك ATS الفاخرة موديل 2016 والتي سيجري السحب على 15 منها في 8 ، 16، 24 من شهر رمضان الكريم و السحب الأخير على 10 سيارات الذي سيجري ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، إلى جانب معروضاتها من المجوهرات, الساعات والعطورالفاخرة ومنتجات التجميل، والاكسسوارات ، الحقائب الجلدية والنظارات الراقية لمجموعة من أشهر العلامات التجارية العالمية.
وتسعى باريس غاليري إلى توفير تجربة تسوّق استثنائيّة تجعلها رائدة المتاجر الراقية التي ترضي مختلف أذواق ورغبات زبائنها.

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سيدتي