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محامى الدولة القبرصية: خاطف الطائرة المصرية كاذب بشأن دوافعه

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محامى الدولة القبرصية: خاطف الطائرة المصرية كاذب بشأن دوافعه محامى الدولة القبرصية: خاطف الطائرة المصرية كاذب بشأن دوافعه
اتهم محامى الدولة القبرصية خاطف الطائرة المصرية بالكذب بشأن الأسباب الحقيقة التى دعته لخطف الطائرة وتحويل مسارها إلى قبرص فى شهر مارس الماضى.

وقالت المحامية ايلينى لويزيدو إن سيف الدين مصطفى أبلغ الشرطة فى بادئ الأمر تحت القسم إنه اختطف الطائرة فى محاولة لرؤية زوجته السابقة وأطفاله فى قبرص.

وشككت لويزيدو فى مصداقية مصطفى مرارا اليوم الجمعة قائلة إنه أبدا لم يبلغ القبرصية بأنه ينتمى إلى جماعة مناهضة للحكومة المصرية كما يزعم الآن.

وقال مصطفى إن كل شئ فى بيانه للشرطة غير صحيح، مصرا على أنه لا يمكن أن يكون قد خطف طائرة فقط لزيارة عائلته.

وكرر بأنه خطف الطائرة لتسليط الاهتمام الدولى على انتهاكات الحكومة المصرية.

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مصر 365

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