محامى الدولة القبرصية: خاطف الطائرة المصرية كاذب بشأن دوافعه

اتهم محامى الدولة القبرصية خاطف الطائرة المصرية بالكذب بشأن الأسباب الحقيقة التى دعته لخطف الطائرة وتحويل مسارها إلى قبرص فى شهر مارس الماضى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت المحامية ايلينى لويزيدو إن سيف الدين مصطفى أبلغ الشرطة فى بادئ الأمر تحت القسم إنه اختطف الطائرة فى محاولة لرؤية زوجته السابقة وأطفاله فى قبرص.
وشككت لويزيدو فى مصداقية مصطفى مرارا اليوم الجمعة قائلة إنه أبدا لم يبلغ الحكومة القبرصية بأنه ينتمى إلى جماعة مناهضة للحكومة المصرية كما يزعم الآن.
وقال مصطفى إن كل شئ فى بيانه للشرطة غير صحيح، مصرا على أنه لا يمكن أن يكون قد خطف طائرة فقط لزيارة عائلته.
وكرر بأنه خطف الطائرة لتسليط الاهتمام الدولى على انتهاكات الحكومة المصرية.