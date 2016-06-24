قائد الجيش اللبنانى: الجيش بات أكثر قوة..ولا مكان فى صفوفه للسياسة والطائفية والمذهبية

أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى اليوم الجمعة أن الجيش بات أكثر قوة من أى وقت مضى، وهو يواصل بحزم وبنجاح كبير، مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود واستئصال شبكاتها فى الداخل.

وقال قهوجى - فى كلمة ألقاها خلال تفقده لوحدات عسكرية اليوم - إن "الأوضاع الأمنية تحت السيطرة،

> والجيش بات أكثر قوة من أى وقت مضى، ولا خوف على الدولة ومؤسساتها ومسيرة الأمن والاستقرار، فى ظل وجود الجيش المتماسك والقادر، والذى يلتزم الولاء المطلق للوطن، ولا مكان فى صفوفه للسياسة والطائفية والمذهبية".

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