أخبار فلسطين اليوم.. الجيش الإسرائيلى يقتل فلسطينية بمستوطنة كريات أربع

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلى فلسطينية، اليوم الجمعة، عند مدخل مستوطنة كريات أربع جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد أن صدمت بسيارتها عمدا سيارة أخرى، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين بجروح، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلى.

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيانه، زادت مهاجمة من سرعة سيارتها التى صدمت سيارة متوقفة عند مدخل كريات أربع، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين، عندها أطلقت قوات منتشرة فى المكان النار على المهاجمة ما أدى إلى مقتلها.

ومن أخبار فلسطين اليوم، قرر وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان، إغلاق قناة فضائية، تبث من مدينة الناصرة (داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل) بدعوى أنها ممولة من السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمرى، فى بيان أوردته وسائل الإعلام العبرية اليوم (الجمعة)، "إن وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان وقع الليلة الماضية على أمر يحظر إجراء أية فعالية فى قناة "مساواة" الفضائية الفلسطينية الممولة من قبل السلطة الفلسطينية وتعمل من داخل حيز دولة إسرائيل" - على حد تعبيرها.

وبررت المتحدثة هذا الإجراء بقولها: إن "الوزير أردان أكد عدم سماحه بالمس فى سيادة دولة إسرائيل واجتهاده فى عدم إفساح المجال أمام السلطة الفلسطينية ولو بوطأة قدم فى أى من أراضى الدولة". وتابعت: إن أردان قرر التوقيع على الأمر القاضى بإغلاق القناة بعد أن وضعت على طاولته معلومات مفادها أن القناة تعمل من قبل وبرعاية السلطة الفلسطينية من داخل أراضى دولة إسرائيل ومن دون أى تصريح خطى.

وجاء القرار الإسرائيلى بإغلاق القناة، بعد أن سبقه قبل نحو عام قيام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بإغلاق قناة "فلسطين 48" الفضائية التلفزيونية قبل ساعات من انطلاق بثها، بدعوى تمويلها من قبل السلطة الفلسطينية.

وبحسب البيان، فإن معلومات استخباراتية تم استلامها بالشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، كشفت أن قناة "فلسطين 48" عادت للعمل تحت اسم آخر هو "مساواة"، وأن الأخيرة ممولة من قبل السلطة الفلسطينية وبرامجها تسجل للبث من الناصرة ومنها تحول إلى رام الله، حيث يتم تحريرها.

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