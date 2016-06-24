تقرير في الجول - أفضل 5 أساطير في تاريخ برشلونة ' ساحر وساحر وساحر ' ‎

كنا قد سألناكم عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أفضل 5 أساطير في تاريخ نادي برشلونة.

البعض مازحنا واختار ليونيل ميسي لوحده، والبعض احتار كثيرا وأكد أن النادي الكتالوني يصعب اختيار خمسة أساطير فقط لعبوا بقمصانه.

شاهدوا اختياراتكم من هنا:

ويستعرض FilGoal.com تاريخ أبرز خمسة لاعبين في تاريخ برشلونة.

يوهان كرويف

في عام 1973 انضم الهولندي يوهان كرويف لصفوف برشلونة ليحقق نقلة نوعية في أداء الفريق بأسلوب لعبه المثير، السريع والذكي الذي جعله معبود الجماهير سريعا.

حتى أن قيمة عقده التي بلغت نحو مليون جنيه استرليني (الأعلى في هذا الوقت) لم تمثل أي شيء في أعين مسؤولي النادي ومشجعيه وخاصة بعد الانتصار على ريال مدريد في معقله بخماسية نظيفة والظفر بلقب الدوري الإسباني ذاك العام.

في العام التالي وصل عدد الأعضاء المنتمين للنادي إلى 70 ألف عضو، لم تكن فرحة جماهير النادي الكاتلوني بالانجاز الذي حققه الفريق بقيادة كرويف فرحة عادية بتحقيق الدوري الأسباني خصوصا ان ذلك اللقب بقي غائبا عن خزائن النادي مدة 14 عاما.

لم يكن كرويف فيما بعد لاعبا عاديا أو مجرد قائد للفريق، بل اخترع اسلوب لعب سار برشلونة على دربه حتى الآن، ففي عام 1988 عاد يوهان إلى النادي كمدرب وشكل فريق الأحلام، إذ استخدم مزيجاً من اللاعبين الإسبان مع النجوم العالميين الذين تعاقد معهم.

شابي وإنيستا

ثنائي خط الوسط الساحر الذي كان سببا في لمعان ليونيل ميسي، شابي وإنيستا كانا الأبرز في فترة لمعان برشلونة منذ 2005 حتى الآن.

في بداية الموسم المنصرم ترك شابي برشلونة وانتقل إلى السد القطري، ليترك إنيستا يواصل إبداعاته وحده.

بيب جوارديولا

كان جوارديولا الذي لعب في مركز الوسط الدفاعي جزئاً من فريق أحلام يوهان كرويف الذي استطاع تحقيق أوّل كأس أوروبية لبرشلونة، بالإضافة لعدة بطولات محلية رغم أنه صعد للفريق الأول في عمر الـ20 عاما فقط وكان عنصرا رئيسيا فيه.

يعتبر بيب من المدربين الأكثر نجاحاً في العالم، فهو من القلائل الذين نجحوا كلاعب وكمدرب، بعد أن تم تعيينه مدربا لبرشلونة مع بداية موسم 2008-2009.

تفرد أسلوب جوارديولا وساعده اللاعبين المميزين في فريقه فأصبح بيب المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ برشلونة حيث بات في سجله 14 لقبا في أربعة مواسم فقط.

رونالدينيو

بعد أربع سنين عجاف في تاريج برشلونة ببداية الألفية الجديدة، تولى خوان لابورتا رئاسة النادي وضم رونالدينيو ليدخل النادي الكتالوني عهدا جديدا بقيادة الساحر البرازيلي الذي أبهر العالم بمهارته الكبيرة.

قد يكون الحديث عن رونالدينيو ليس أمتع من مشاهدة بعض لقطاته في المقطع التالي.

ليونيل ميسي

السطور لا تكفيه ولا الكتب.. ببساطة هو ليونيل ميسي الذي يعرفه القاصي والداني في كل أنحاء العالم ممن يهتمون بكرة القدم.

فالبرغوث الأرجنتيني الذي يتمم عامه الـ29 يوم الجمعة لعب طوال مشواره بقميص برشلونة وحقق كل البطولات الممكنة وحطم كل الأرقام القياسية مع البلوجرنا ليكتب اسمه بحروف من نور في صدارة تاريخ هذا النادي العريق.