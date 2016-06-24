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إنفوجرافيك في الجول – ميسي 29.. قفل اللعبة ولكن

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إنفوجرافيك في الجول – ميسي 29.. قفل اللعبة ولكن إنفوجرافيك في الجول – ميسي 29.. قفل اللعبة ولكن

هل تعرف لاعبا من قبل كسر كل الأرقام القياسية التي ظلت صامدة طوال التاريخ وتوج بأغلب البطولات التي شارك بها؟ ليونيل ميسي فعل ذلك.

الساحر الأرجنتيني "القادم من كوكب آخر" كما قال عنه زميله في برشلونة نيمار يتم يوم الجمعة عامه التاسع والعشرين وهو الموسم الثاني عشر له في الملاعب منذ أول مرة شارك فيها مع برشلونة.

ويحتاج ميسي للظفر بكأس العالم وكوبا أمريكا كي يكون حصد كل البطولات الممكنة في العالم.

ويقدم FilGoal.com إنفوجرافيك يستعرض فيه أرقام ميسي وأبرز الأرقام القياسية التي كسرها والبطولات التي حققها ليقترب من كلمة "Game over" التي تظهر للاعبين في الواقع الافتراضي.

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