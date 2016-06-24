تقرير في الجول - كيف سيتأثر الدوري الإنجليزي سلبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

انتهى تصويت البريطانيين على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي بفوز الاختيار الأخير لتصبح دول إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا خارجه رسميا.

بالتأكيد تغير كبير سيحدث في خريطة بريطانيا السياسية والاقتصادية عقب الانفصال، أيضا هذا التغيير سيؤثر بشكل كبير على خريطة الكرة في بريطانيا.

الدوري الإنجليزي الممتاز واحد من أقوى دوريات العالم إن لم يكن الأقوى بالفعل سيتأثر سلبا بعد انفصال بريطانيا.. لكن كيف؟

تصريح العمل

أكثر ما سمعنا عنه عندما يتفاوض فريق إنجليزي مع لاعب مصري هو نسبة المشاركة الدولية نظرا لكونه لاعبا خارج الاتحاد الأوروبي وهو ما سيتم تطبيقه فيما بعد على لاعبي الاتحاد الأوروبي من فرنسا وألمانيا ... إلخ

- اللاعبون أصحاب جنسيات البلاد الـ10 الأوائل في تصنيف الفيفا سيكون عليهم لعب 30% من مباريات منتخب بلادهم في أخر عامين حتى ينضموا للدوري الإنجليزي.

- اللاعبون اللاعبون أصحاب جنسيات البلاد من 11-20 سيكون عليهم لعب 45% من مباريات منتخب بلادهم في أخر عامين حتى ينضموا للدوري الإنجليزي.

- النسبة ترتفع إلى 60% للدول من 20 إلى 30 ثم تصبح 75% للدول من 31 وحتى 50.

ماذا يعني هذا الكلام لو كان مطبقا منذ سنوات؟

هذا كان سيعني بالتأكيد أن لاعبا مثل كريستيانو رونالدو لن يكون مصرحا له بالانضمام لمانشستر يونايتد في 2003، أو مؤخرا ديميتري باييه ورياض محرز وكانتي وحتى دييجو كوستا لن يكون مصرحا لهم باللعب في الدوري الإنجليزي.

صحيفة جارديان البريطانية أشارت في تقرير لها قبل الانفصال، أنه في حال حدوثه يتوقع الخبراء أن يتم تغيير لوائح تصريح العمل في الدوري الإنجليزي لتصبح أقل تحفظا.

لماذا سيتم التغيير؟

لأنه لو بقيت على نفس الحال، فريق مثل مانشستر يونايتد سيفقد دي خيا وخوان ماتا وشنايدرلين.. أرسنال سيخسر بيليرين وكوكلين، وتشيلسي سيخسر أزبلكويتا وزوما.

اللاعبون الشباب

هناك أيضا فئة اللاعبين الشباب الذين كان مصرحا لهم بالانضمام للفرق الإنجليزي من سن 16-18 لن يكون الأمر كما هو عليه الآن.

هذا الأمر سيحرم الأندية الإنجليزية من ضم المواهب الأوروبية الشابة مثلما فعل أرسنال مع فابريجاس أو هيكتور بيليرين وغيرهم.