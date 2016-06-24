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رسميا - صلاح أفضل وافد جديد بالموسم في روما

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رسميا - صلاح أفضل وافد جديد بالموسم في روما رسميا - صلاح أفضل وافد جديد بالموسم في روما

أختير محمد صلاح النجم المصري لنادي روما الإيطالي كأفضل وافد جديد في الموسم بنادي العاصمة.

وأجرى موقع نادي روما استفتاء حول أفضل وافد جديد بالموسم بين صفوف نادي روما.

الجمهور اختار محمد صلاح في المرتبة الأولى كالأفضل في الموسم متفوقا على مدربه لوتشيانو سباليتي – ستيفان شعراوي ودييجو بيروتي.

محمد صلاح جاء في المرتبة الأولى، بينما حل لوتشيانو سباليتي في المركز الثاني ودييجو بيروتي في المركز الثالث ثم الشعراوي رابعا.

وسجل محمد صلاح لروما هذا الموسم 14 هدفا في بطولة الدوري احتل بهم صدارة هدافي الفريق، وصانعا العديد من الأهداف ليجعل نفسه أهم لاعبي الفريق دون منازع.

وكان صلاح قد انضم لروما على سبيل الإعارة بداية هذا الموسم قادما من صفوف تشيلسي، إلا أنهم فعلوا بند ضمه بشكل نهائي من النادي اللندني، ليصبح صلاح لاعبا في روما بصفة نهائية.

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