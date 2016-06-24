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مفاجأة.. الرياضة لا تنقص الوزن لكنها تخلص الجسم من "الدهون الداخلية"

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مفاجأة.. الرياضة لا تنقص الوزن لكنها تخلص الجسم من "الدهون الداخلية" مفاجأة.. الرياضة لا تنقص الوزن لكنها تخلص الجسم من "الدهون الداخلية"
ينادى خبراء التغذية والمتخصصون فى السمنة والنحافة، بأهمية ممارسة الرياضة لإنقاص الوزن، وهو ما نفته دراسة حديثة، لمجموعة من المتخصصين.

وكشفت الدراسة التى تمت على برامج اللياقة البدنية المختلفة، أن التمارين الرياضية تخلص الجسم من الداخلية الخفية والتى تسبب الأمراض، خاصة مرض السكر من النوع الثانى، وأمراض القلب، وأمراض الدورة الدموية، لكن الرياضة لا تنقص الوزن كما يظن الكثيرون.

أشرف على الدراسة باحثون من جامعة "جون مورس" فى ليفربول وجامعة "رادبود" فى هولندا، ونقلها الموقع البريطانى "ديلى ميل".

وأوضح الباحثون: "يتخلص البعض من الدهون الخارجية عن طريق الأنظمة الغذائية المختلفة دون ممارسة الرياضة، ورغم ذلك يصابون بهذه الأمراض، نتيجة تراكم الدهون الداخلية، وعدم التخلص منها، بينما لا يتم التخلص منها إلا عن طريق ممارسة التمارين الرياضية المختلفة".

وأشار الباحثون إلى أن النظم الصحية الحديثة أوصت بأهمية اتباع النظم الغذائية مع الرياضة، للوصول لجسم صحى خالٍ من الدهون الداخلية والخارجية والابتعاد عن الأمراض، إذ أن التخلص من السمنة ليس الطريق الوحيد الذى يحمى الإنسان من الأمراض، ولكن الاستمرار على ممارسة الرياضة هى السبيل الصحيح للابتعاد عن غالبية الأمراض، بالإضافة إلى أنها ترفع من مقاومة ومناعة الجسم.


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مصر 365

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