مباشر قرعة تصفيات المونديال - بداية الحفل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم إجراء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي تقام يوم الجمعة في القاهرة.

وتقام في تمام الساعة الخامسة من يوم الجمعة قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال الذي يقام في روسيا بعد عامين.

وتدخل مصر التصنيف في المستوى الثاني رفقة كل من كاب فيردي ونيجيريا والكونجو الديمقراطية ومالي وذلك بعد صدور التصنيف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

انطلاق سحب قرعة تصفيات المونديال

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** وصول محمد النني لاعب خط وسط مصر وأرسنال لمقر الكاف كي يقوم بسحب القرعة.

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** يتواجد هاني رمزي المدير الفني لاتحاد الشرطة أيضا للاشتراك في سحب القرعة.

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