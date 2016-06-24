طريق المونديال - النني: قادرون على مواجهة أي فريق

يؤمن محمد النني لاعب أرسنال وخط وسط منتخب مصر أن الفراعنة قادرون على مواجهة أي فريق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ودعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" النني لحضور مراسم إجراء القرعة التي تقام في الخامسة من يوم الجمعة والاشتراك في سحبها.

وتحدث النني"أتمنى سحب قرعة جيدة للمنتخب المصري وأن يكون "وشي حلو" عليه".

وأتم"أتمنى تحقيق حلم الصعود للمونديال وقادرون على مواجهة أي فريق".

ويقع منتخب مصر في التصنيف الثاني بجوار كل من كاب فيردي ونيجيريا والكونجو الديمقراطية ومالي وذلك بعد صدور التصنيف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".