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طريق المونديال - النني لـ في الجول: ضغوط نجم الفريق مع صلاح؟ نضجنا.. ونريد التأهل

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طريق المونديال - النني لـ في الجول: ضغوط نجم الفريق مع صلاح؟ نضجنا.. ونريد التأهل طريق المونديال - النني لـ في الجول: ضغوط نجم الفريق مع صلاح؟ نضجنا.. ونريد التأهل

"عدم التأهل لكأس العالم منذ عام 1990 لا يمثل أي ضغط علينا على العكس تماما هو يرفع من طموحنا" هكذا تحدث محمد النني لاعب منتخب مصر وأرسنال لـFilGoal.com.

ودعى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" النني لحضور مراسم إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

وتحدث النني لـFilGoal.com قائلا:"عدم الأهل للمونديال منذ عام 1990 يجعل طموحنا كبيرا ورغبتنا أقوى في التأهل للمسابقة المقبلة في روسيا".

وواصل"لا نفكر في هوية المنافسين أو إذا كنا تصنيف أول أو ثان ما يهمنا هو التأهل للمونديال ولا شيء غيره".

وبسؤاله عن إذا ما كان يشعر بالضغط كون الجمهور يضع عليه هو ومحمد صلاح مسؤولية التأهل للمونديال أجاب"لا أرى ذلك تماما".

وأتم"نحن نضجنا ولسنا لاعبين صغار ونعرف جيدا قيمة المسؤولية الملقاة علينا ونرغب في أن نكون سببا في إسعاد الجماهير بالتأهل لكأس العالم".

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