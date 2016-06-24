أبو ريدة: علينا مساندة كل المنتخبات الإفريقية في المونديال مهما اختلفت انتمائتنا

ألقى هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الإفريقي والدولي كلمة افتتاح مراسم قرعة تصفيات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتقام القرعة في القاهرة يوم الجمعة بين وجودة 20 منتخبا سيتم تقسيمهم إلى خمس مجموعات حيث يتأهل أصحاب الصدارة للمونديال.

وجاءت كلمة أبو ريدة كالتالي:

"بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والسيد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الفريقي لكرة القدم".

"أرحب بكم في مصر، مرحبًا بكم في بلدكم الثاني، مهد الحضارات والثقافات، أرض التاريخ، الماضي والحاضر والمستقبل".

"اليوم، نحن في غاية السعادة بتجمعنا كأشقاء نتنافس منافسة شريفة في رياضة محبوبة لنا جميعًا، وهى معشوقة عشرات الملايين من أبناء قارتنا الأفريقية التي تطورت فيها اللعبة بسرعة غير مسبوقة بفضل جهودكم وسعيكم الحقيقي نحو مستقبل أفضل وتحت قيادة السيد عيسى حياتو، الذي لم يبخل يومًا بأي جهد أو مساعدة".

"اليوم، نلتقي هنا في القاهرة، في مقر "كاف" بيت كل من ينتمي لكرة القدم وأفريقيا، نلتقي أولًا لنُعزز أواصِر الأخوة والتواصل والتعاون بيننا، وثانيًا لكي نُطلق شرارة المنافسات النهائية لتصفيات قارتنا الأفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، اليوم نقوم بإجراء قرعة منافسات قوية وشريفة، تُسفر عن سلسلة مباريات".

"من خلالها، وبأقدام ورؤوس أبنائنا واخوتنا، بمهاراتهم وحماسهم وشغفهم، تنتخب القارة الأفريقية سفراءها، الذين سوف يرفعون رايات بلادهم وراية قارتنا الحبيبة أمام العالم أجمع خلال البطولة الأهم في عالم كرة القدم".

"وكما وقفت القارة عام 2014 يدًا واحدة لمساندة المنتخب الجزائري أمام المنتخب الألماني (بطل العالم لاحقًا) في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16، وكما اكتست القارة بألوان المنتخب الغاني الذي وصل لمراحل متقدمة في مونديال 2010، وكما اعتدنا دعم ممثلينا في بطولات سابقة، سندعمهم بكل قوتنا في مونديال روسيا، أيًا كانوا وأيًا كانت ألوان قمصانهم وأعلام بلادهم".

"لنجعل هدفنا وغايتنا، رفع اسم بلادنا عاليًا وكذلك قارتنا الأفريقية التي تجمعنا دومًا.. نتمنى لكم جميًعا التوفيق.. ونتمنى لكرة القدم الأفريقية مزيدا من التقدم والازدهار ولكرة القدم في العالم مزيدا من الشفافية والنزاهة والعدالة واللعب النظيف في ظل قيادة جديدة تخلص في نيتها لتطوير الكرة في العالم. أشكركم وأتمنى لكم كل التوفيق والسداد".