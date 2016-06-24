بدء مراسم قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال 2018

بدأت مراسم حفل قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 التى تقام بالقاهرة.

يحضر الحفل الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطني ومعه محمود فايز مدرب الفريق وأحمد ناجي مدرب حراس المرمىو إيهاب لهيطة مدير المنتخب ومعه أحمد مجاهد عضو المجلس السابق وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة عضو مجلس الفيفا، وسيقوم محمد الننى نجم الفراعنة وأرسنال الإنجليزى بسحب القرعة.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ20 المتأهلة للدور النهائى من التصفيات على 5 مجموعات يتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.