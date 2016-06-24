بالفيديو.. الداخلية تعلن سقوط سارقى السيارات بالسطو المسلح بالقليوبية

أفادت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية ضبطت عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من "محمد . م " 27 سنة مهندس كهرباء يفيد أثناء سيره بالسيارة رقم ( ف هـ ى 7114 مصر ) بطريق الحى السابع دائرة قسم شرطة العبور، إعترضت طريقه سيارة ترجل منها خمسة أشخاص وإستولوا منه على سيارته وهاتفه المحمول تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين .

وتشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "حسن . ب " مقيم بقليوب ،سبق إتهامه فى 3 قضايا " سلاح ، سرقة بالإكراه" ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 10 سنوات ، ومطلوب ضبطه فى قضية سرقة بالإكراه، بالاشتراك مع آخرين، فتم القبض عليهم .

واعترف المتهمون أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات ومتعلقات قائديها كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ، وإعادتها لهم عقب الحصول على مبالغ مالية نظير إعادتها ، وعثر بحوزة المتهمين على بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، وخزينتين لذات البندقية ، و50 طلقة نارية ،و بندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش ، وفرد خرطوش محلى الصنع.

>وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكبوه من جرائم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .

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ـ مباحث القليوبية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات

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