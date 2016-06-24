أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالفيديو.. الداخلية تعلن سقوط سارقى السيارات بالسطو المسلح بالقليوبية

Google+ Print
بالفيديو.. الداخلية تعلن سقوط سارقى السيارات بالسطو المسلح بالقليوبية بالفيديو.. الداخلية تعلن سقوط سارقى السيارات بالسطو المسلح بالقليوبية
أفادت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية ضبطت عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بالإكراه وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً من "محمد . م " 27 سنة مهندس كهرباء يفيد أثناء سيره بالسيارة رقم ( ف هـ ى 7114 ) بطريق الحى السابع دائرة قسم شرطة العبور، إعترضت طريقه سيارة ترجل منها خمسة أشخاص وإستولوا منه على سيارته وهاتفه المحمول تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين .

وتشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "حسن . ب " مقيم بقليوب ،سبق إتهامه فى 3 قضايا " سلاح ، سرقة بالإكراه" ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 10 سنوات ، ومطلوب ضبطه فى قضية سرقة بالإكراه، بالاشتراك مع آخرين، فتم القبض عليهم .

واعترف المتهمون أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات ومتعلقات قائديها كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية ، وإعادتها لهم عقب الحصول على مبالغ مالية نظير إعادتها ، وعثر بحوزة المتهمين على بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، وخزينتين لذات البندقية ، و50 طلقة نارية ،و بندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش ، وفرد خرطوش محلى الصنع.
>وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكبوه من جرائم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .
>

ـ مباحث القليوبية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»