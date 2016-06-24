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أبو هشيمة يهدى إذاعة سحب قرعة كأس العالم 2018 للتليفزيون المصرى

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أبو هشيمة يهدى إذاعة سحب قرعة كأس العالم 2018 للتليفزيون المصرى أبو هشيمة يهدى إذاعة سحب قرعة كأس العالم 2018 للتليفزيون المصرى
أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عن إذاعة احتفالية سحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018" على قناتى ON TV و ON TV Live حصرياً، مشيراً إلى أنه سيهدى حفل سحب القرعة للقناة الأرضية بالتلفزيون المصرى لمحبى الساحرة المستديرة.

وقال أبو هشيمة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر "النهاردة الجمعة الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة سحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018. الحدث هيتنقل حصرى على قنوات ON TV و ON TV Live".

وأضاف: "و‘هداء منا كمان لمحبى الساحرة المستديرة، سيتم نقل سحب القرعة على القناة الأرضية للتليفزيون المصرى".


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