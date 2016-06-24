طلاب الثانوية العامة ينظمون "باى باى ثانوية" بالأزهر بارك يوم 29 يونيو

ينظم مجموعة من طلاب الثانوية العامة، دفعة 2016، يوما للاحتفال بانتهاء امتحاناتهم يوم 29 يونيو، آخر يوم بامتحانات الثانوية العامة أطلقوا عليه "باى باى ثانوية".

يقول مصطفى محمود أحد منظمى الاحتفال لـ "اليوم السابع": فى هذا اليوم سيتجمع به عدد كبير من دفعة 2016، لافتا إلى أنه انضم إليهم حتى الآن حوالى 1100 طالب من كل المحافظات فى خلال أربع أيام فقط.

وأضاف مصطفى أن التجمع سيكون فى حديقه الأزهر الساعة الثانية عشر ظهرا، وتبدأ فقرات الحفل فى الساعة الواحدة، وسيرتدى كل المشتركين بالحفل تيشيرتات بيضاء.

وقال مصطفى أن فقرات برنامج اليوم ستتضمن التقاط صور وفيديوهات، والقيام بعدة ألعاب بعنوان (يالا نرجع صغيرين ) مثل "استغمايه - كيك على العالى- كهربا - المنديل – صلح" ، و يتضمن الحفل أيضا تجهيز الفطار وتناول الإفطار سويا.

>و تابع مصطفى أنه سيوجد الات موسيقية وعازفين لعمل حفل غنائى صغير لكل موهوب فى الاحتفال، و كذلك سيكون هناك جانب رياضى فسيتم تقسيم الحضور إلى 4 فرق (فرقين بنات) و(فرقين شباب ) للعب كرة القدم.

و أضاف مصطفى أن للحرض على خروج اليوم فى أفضل حال فهناك بعض التنبيهات و تتلخص فى عدة نقاط :

>1) ممنوع أى شاب يعاكس أو يضايق أى بنت.

>2) ممنوع التلفظ بألفاظ خارجة

>3)ممنوع أى شخص يتخانق مع حد علشان كلنا ننبسط

>4)ممنوع القاء القمامه فى الحديقة

>و أكد مصطفى أن اليوم كله سيكون مجانيا ولا يتحمل الذى يحضر سوى تذكرة حديقة الأزهر، وهى 10 جنيهات فقط، و لكن قال على من يحضر أن يحضر معه إفطاره أو يشتريه من داخل الحديقة.



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حفلة لطلاب ثانوية عامة للانتهاء من امتحاناتهم



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برنامج اليوم



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جانب من برنامج يوم باى باى ثانوية

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