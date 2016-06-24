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إنفوجراف.. انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قرار صنعه من فوق الخمسين

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إنفوجراف.. انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قرار صنعه من فوق الخمسين إنفوجراف.. انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قرار صنعه من فوق الخمسين
فى إحصائية عن الفئات العمرية المشاركة فى استفتاء بريطانيا حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبى من عدمه، أظهر أن الفئة العمرية الموافقة على الانسحاب من الاتحاد من تجاوزا الخمسين عاما.


>وبحسب الإحصائية فإن الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاما بمتوسط 21 عاما، قد وافق على البقاء فى الاتحاد 64% من المشاركين بينما وافق على الانسحاب نسبة 24%، فيما حلت الفئة العمرية من 25 إلى 49 عاما بمتوسط 37 عاما، فقد وافق منهم 45% على البقاء و39% من وافقوا على ترك الاتحاد.

ووافق 35% من الفئة العمرية بداية من 50 حتى 64 عاما على البقاء فى الاتحاد، و49% قرروا ترك الاتحاد، بينما كانت النصيب الأكبر الذى وافق على الانسحاب من الاتحاد الاوروبى أصحاب الفئة العمرية فوق 65 عاما، بنسبة 58% ومن قرر البقاء 33% من نسبة المشاركين.

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