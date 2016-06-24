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العربى يرحب بتصديق السعودية على النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

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العربى يرحب بتصديق السعودية على النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان العربى يرحب بتصديق السعودية على النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى بقيام المملكة العربية بإيداع وثائق تصديقها على النظام الاساسى للمحكمة العربية لحقوق الانسان، وبذلك تعد المملكة أول دولة عربية تصدق على هذا النظام بعد أن تم إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى السابع من سبتمبر لعام 2014.

واعتبر الأمين العام أن صدور المرسوم الملكى السعودى بالمصادقة على هذا النظام يشكل "خطوة إيجابية ورائدة"، متوجها بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة وشعبها على الانجاز الهام فى تدعيم آليات العمل العربى المعنية بحقوق الانسان فى الدول العربية.

وأعرب الأمين العام عن أمله فى أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو المملكة العربية السعودية فى المصادقة على النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الانسان حتى يمكن لهذه المحكمة مباشرة أعمالها؛ الأمر الذى من شأنه أن يحدث نقلة نوعية هامة وحضارية باتجاه إعلاء قيم حقوق الإنسان فى الدول العربية ونشر الوعى بثقافة الاحترام للحقوق الاساسية للمواطن العربى والتى تكفلها جميع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصِّلة.
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مصر 365

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