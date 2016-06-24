رئيس مدينة جرجا : «ريجاس» أستهدفت 5 الآف عميل ضمن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز

قال لطفي محمد علي، رئيس مدينة جرجا، إنه من المقرر أن يستهدف مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بسوهاج، نحو 20 ألف وحدة سكنية وتجارية بمركز ومدينة جرجا، بدءًا من عام 2015 وحتى عام 2016.

وأضاف “على”، أن شركة غاز الأقاليم “ريجاس” المنفذة للمشروع بالمدينة استهدفت 5000 عميل كمرحلة أولى، حيث تم الانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات الداخلية والخارجية، وجار تشغيلهم خلال شهر، حيث أنه تمت أعمال تدفيع الغاز الطبيعي للمنازل، وأن إجمالي الشبكات الأرضية التي تم تنفيذها بمعرفة الشركة حتى الآن، تخدم 20 ألف وحدة سكنية وتجارية.

وأشار إلى أن مشروعات توصيل الغاز تستهدف التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتوصيل للمنازل، والمنشآت التجارية بها، للتيسير على المواطنين وتحقيق استفادة أكبر عدد من الأسر من الغاز الطبيعي كخدمة نظيفة وحضارية، إلى جانب إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز لتقليل معدلات استهلاكه إلى أقصى حد ممكن، وترشيد الدعم الموجه له من جانب الدولة.