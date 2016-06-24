أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس مدينة جرجا : «ريجاس» أستهدفت 5 الآف عميل ضمن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز

Google+ Print
رئيس مدينة جرجا : «ريجاس» أستهدفت 5 الآف عميل ضمن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز رئيس مدينة جرجا : «ريجاس» أستهدفت 5 الآف عميل ضمن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز

أرشيفية

قال لطفي محمد علي، رئيس مدينة جرجا، إنه من المقرر أن يستهدف مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بسوهاج، نحو 20 ألف وحدة سكنية وتجارية بمركز ومدينة جرجا، بدءًا من عام 2015 وحتى عام 2016.

وأضاف “على”، أن شركة غاز الأقاليم “ريجاس” المنفذة للمشروع بالمدينة استهدفت 5000 عميل كمرحلة أولى، حيث تم الانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات الداخلية والخارجية، وجار تشغيلهم خلال شهر، حيث أنه تمت أعمال تدفيع الغاز الطبيعي للمنازل، وأن إجمالي الشبكات الأرضية التي تم تنفيذها بمعرفة الشركة حتى الآن، تخدم 20 ألف وحدة سكنية وتجارية.

وأشار إلى أن مشروعات توصيل الغاز تستهدف التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتوصيل للمنازل، والمنشآت التجارية بها، للتيسير على المواطنين وتحقيق استفادة أكبر عدد من الأسر من الغاز الطبيعي كخدمة نظيفة وحضارية، إلى جانب إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز لتقليل معدلات استهلاكه إلى أقصى حد ممكن، وترشيد الدعم الموجه له من جانب الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا