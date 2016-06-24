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مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى

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مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين فى تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى
لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم سيارتين ملاكى، وأخرى أجرة بطريق إسكندرية الصحراوى، اليوم الجمعة،على الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث للعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات.

تلقت غرفة عمليات مرورالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم انتقال رجال المرور إلى المكان وإبلاغ هيئة الإسعاف والتى دفعت بسيارتى إسعاف، وتم نقل مصابى وضحايا الحادث إلى المستشفى.


>http://www.youm7.com/story/2016/6/24/مصرع-عامل-سقط-أسفل-عجلات-لودر-بطريق-الواحات/2774524#' target='_blank'>مصرع عامل سقط أسفل عجلات لودر بطريق الواحات

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