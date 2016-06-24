النيابة تصرح بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم إثر انهيار منزل فى العياط

أمرت نيابة العياط بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم، نتيجة سقوط منزل مكون من طابقين صباح اليوم الجمعة بقرية المتاندة التابع لمنطقة العياط، وتبين من خلال معاينة النيابة أن المنزل من الطوب اللبن وحدث به انهيار أجزاء منه وسقطت على 3 أطفال، وهم "محمد" 11 شهرا و"أحمد" سنتين و"مريم" 3 سنوات، وأصيب والدهم سيد رضا 50 سنة عامل، وتم نقل كافة المتوفين والمصابين للمستشفى.

كما أسفرت المعاينة أن العقار متهالك ومن المنازل القديمة، وكان يسكن بداخله جميع أفراد الأسرة وكانت والدتهم خارج المنزل، وعندما سقط العقار أدى إلى مصرع الأطفال الذين كانوا نائمين بداخل الغرف.

وكان اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغاً من غرفة النجدة بانهيار منزل بمنطقة العياط، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد، رئيس قطاع الإطفاء، إلى مكان الواقعة، وتم استخراج جثث 3 أطفال من أسفل العقار، وأصيب والدهم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

مصرع 3 أطفال وإصابة والدهم فى انهيار عقار بالعياط