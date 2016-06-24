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إصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بمركز فرشوط بقنا

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إصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بمركز فرشوط بقنا إصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بمركز فرشوط بقنا
نشبت اليوم الجمعة مشاجرة بين عائلتى السايح والنسر بمركز فرشوط، فى قنا، بسبب خلافات الجيرة مما أسفر عن إصابة 3 من العائلتين.

كان قد تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب مشاجرة بمركز شرطة فرشوط بين عائلتى النسر والسايح بسبب خلافات الجيرة بين طرف أول من عائلة النسر عبد الحفيظ ب، مصاب بجروح وكدمات، ومحمد ف ع، وشقيقه عبدالعليم، وإسماعيل م ن وشقيقه كرم والشاذلى ا ا، وعلى ف ا ضابط شرطة بمديرية أمن قنا.

وطرف ثانى من عائلة السايح بركات ع مدنى مصاب وأشقائه رجاء مصابة بجروح وكدمات وحسن مصاب بكدمات ومحمد أمينى شرطة، وعثر بمكان المشاجرة على فرد روسى.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365

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