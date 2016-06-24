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الداخلية: إحباط محاولة تاجر تهرب 684 طربة حشيش من الصحراء الغربية لسيناء

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الداخلية: إحباط محاولة تاجر تهرب 684 طربة حشيش من الصحراء الغربية لسيناء الداخلية: إحباط محاولة تاجر تهرب 684 طربة حشيش من الصحراء الغربية لسيناء
أفادت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحبطت محاولة تاجرين مخدرات تهريب 684 طربة حشيش قادمة من الصحراء الغربية كانت فى طريقها إلى مدن القناة وسيناء.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال نقل وتهريب شحنات كبيرة من مخدر الحشيش من الصحراء الغربية إلى مدن القناة وسيناء بقصد ترويجها ويدعى"أحمد . ع"تاجر، ومقيم بالإسماعيلية.

و عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم ضبطه أثناء قيادته السيارة رقم ( ب هـ ط 285 ) وبرفقته "محمد . إ " بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وذلك فى أحد الأكمنة التى أعدت لهما بمدخل تحصيل الرسوم بطريق مصرـ الإسكندرية الصحراوى ،وبحوزتهما بالسيارة 684 طربة لمخدر الحشيش وزنت 127 كيلو جرام ، وطبنجة عيار 9مم و7 طلقات نارية من ذات العيار ، مبلغ مالى و 3 هواتف محمولة .

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

ـ الداخلية تداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات وتضبط 33 من أباطرة المخدرات
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