جيش الاحتلال يقتل فلسطينية صدمت سيارتها اسرائيليين بالضفة الغربية

قتل جيش الاحتلال الاسرائيلى فلسطينية، اليوم الجمعة، عند مدخل مستوطنة كريات جنوب الضفة الغربية المحتلة ، بعد ان صدمت بسيارتها عمدا سيارة اخرى ما ادى الى اصابة اسرائيليين اثنين بجروح، وفق ما افاد الجيش الاسرائيلى.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيانه زادت مهاجمة من سرعة سيارتها التي صدمت سيارة متوقفة عند مدخل كريات اربع ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين، عندها اطلقت قوات منتشرة فى المكان النار على المهاجمة ما ادى الى مقتلها.

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