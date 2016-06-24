وزير العمل اللبنانى يحضر جلسة الحكومة بعد استقالة حزبه منها

حضر وزير العمل اللبنانى سجعان قزى اليوم الجمعة جلسة الحكومة ، بعد استقالة حزبه السابق (حزب الكتائب) منها، وفصله بسبب رفضه لهذه الاستقالة.

وقال قزى - فى مداخلة خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبنانى اليوم - إنه كان من الضرورى حضوره للجلسة، ليتحدث باسم المناطق التى يمثلها (المناطق المسيحية فى محافظة جبل لبنان).

وأضاف "كان يجب أن نحضر هذه الجلسة الاستثنائية المخصصة لمراجعة مشاريع مجلس الإنماء والإعمار التى تشمل كل لبنان، ومنها تحديدا مناطق جبل لبنان، وتحديدا أكثر المتن وكسروان وجبيل (أكبر مناطق مسيحية فى لبنان)".

واعتبر قزى أنه لو كان غاب عن الجلسة اليوم، ما كان قد تمكن من النظر فى هذه المشاريع المخصصة للمنطقة والبحث عن الآليات لتنفيذها، لأنها لا تزال حبرا على ورق، حسب قوله.

وفى هذا الإطار، لفت إلى أن "التقرير الخاص بمجلس الإنماء والإعمار يتحدث عن تخصيص 341 مليون دولار لمجموع مشاريع كسروان - الفتوح، ولكن ليس هناك أى مشروع قيد التنفيذ حاليا".

وأضاف أنه حان الوقت ألا يكون همنا إنماء منطقة على حساب منطقة أخرى، فتوزيع المشاريع يجب ألا يخضع لمعيار الحرمان فقط، بل لمعيار الحاجة الإنمائية أيضا، بمعنى أن منطقة نامية ومتطورة تحتاج إلى مزيد من المشاريع للمحافظة على ازدهارها، من دون حجب المشاريع عن المناطق الأخرى".

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