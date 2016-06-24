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الجيش الليبى يوقيف سيارة معدة للتفجير فى المحور الغربى بمدينة بنغازى

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الجيش الليبى يوقيف سيارة معدة للتفجير فى المحور الغربى بمدينة بنغازى الجيش الليبى يوقيف سيارة معدة للتفجير فى المحور الغربى بمدينة بنغازى
تمكن أفراد الكتيبة 302 التابعة لقوات الجيش الليبى من العثور على سيارة (نوع تيوتوتا - كروزر) محملة بكمية كبيرة من المتفجرات ومعدة للتفجير فى المحور الغربى فى مدينة بنغازى.

وقال الناطق باسم الكتيبة الثانية صاعقة سالم غفير - فى تصريح صحفى اليوم/الجمعة - أنه خلال تقدم قوات الجيش فى محور العمارات الصينية تمكنت القوات من إبطال مفعول عربة عسكرية محملة بكمية كبيرة من الصواريخ والمعدة للتفجير .

وأضاف أن الضربات المباشرة والقوية من القوات المسلحة والمدفعية فضلا عن ضربات مقاتلات سلاح الجو الليبى تسبب فى تراجع الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن هذه الوسيلة الوحيدة للجماعات وهى استخدام مايعرف بالمدرعات المجهزة لعرقلة تقدم القوات وإيقاع خسائر فى صفوف القوات المسلحة والقوات المساندة.

ولفت إلى أن أحد عناصر الجماعات الإرهابية استهدف بسيارة مفخخة مساء الخميس موقعًا للجيش فى محور قارنيوس، ما أسفر عن مقتل آمر سرية سالم ميلاد وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة .
>يشار إلى أن قوات الجيش الليبى تحقق تقدما كبيرا بالمحور الغربى لمدينة بنغازى بعد إصدار الأوامر من قبل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن خليفة حفتر بتقدم القوات بكافة المحاور لتحرير المدينة بالكامل.
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