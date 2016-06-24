رئيس مدينة السنطة بالغربية يحيل 6 موظفين للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن

قرر اللواء ممدوح هجرس، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، إحالة 6 موظفين بوحدة التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية لقرية الجعفرية للتحقيق، بسبب الإهمال وترك العمل فى المواعيد الرسمية.

وكان أحمد المغاورى سليمان، مساعد رئيس المدينة، ترأس لجنة من قسم المتابعة بالمجلس، قامت بالمرور المفاجئ على مكتب التموين ووحدة التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية لقرية الجعفرية، وتبين تسرب 3 موظفين بوحدة التضامن و3 موظفين بالوحدة المحلية، رغم توقيعهم بدفتر الحضور.

تم رفع تقرير لرئيس مركز ومدينة السنطة، الذى أصدر قراره السابق، مطالباً رؤساء الوحدات المحلية بعمل انضباط وظيفى يومى، خاصة فى أيام الراحات والإجازات الرسمية لضمان وصول الخدمات للمواطنين ومحاسبة المقصرين.

إحالة 45 من العاملين بالصحة والتضامن فى مركز السنطة بالغربية للتحقيق

>