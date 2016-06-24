تنظيم داعش يحتجز 900 كردى شمالى سوريا

يحتجز تنظيم داعش 900 مواطن كردى فى محافظة حلب شمالى سوريا منذ ثلاثة أسابيع وسط معارك شرسة للسيطرة على معقل تنظيم الدولة المجاور، حسبما قال مسئول كردى ونشطاء سوريون.

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن 900 مدنى احتجزوا بالقرب من بلدة الباب التى يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقال شرفان درويش، الناطق باسم جماعة قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية والتى تدعمها الولايات المتحدة، إن أكثر من 900 شخص احتجزوا انتقاما لهجوم شنته الجماعة فى منبج معقل تنظيم داعش.

وأضاف درويش عندما يتعرض داعش لهزيمة ينتقم من المدنيين.

وقال المرصد ودرويش إن بعضا من المحتجزين أجبروا على حفر خنادق فى مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم بينما احتجز آخرون فى سجون.