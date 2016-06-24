سهيل المزروعي: مواصلة النهج المعطاء لباني الدار

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يتزامن مع ذكرى وفاته في التاسع عشر من رمضان جاء تخليدا لاسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليؤكد بصمته التي تركها في ذاكرة العمل الإنساني.

وقال المزروعي في كلمة له اليوم بهذه المناسبة: إن العمل الإنساني إرث متأصل في شخصية الإنسان الإماراتي منذ التأسيس وهذا العطاء الإنساني مستمر لا يتوقف بتخصيص النسبة الأعلى عالميا من دخلها القومي.

وأضاف أن هذه المساهمات تأتي في الوقت الأكثر حاجة حيث يشهد العالم الكثير من الصراعات الإقليمية والأوضاع السياسية والكوارث الطبيعية والتي أدت إلى زعزعة الأمن في الكثير من دول المنطقة والعالم حيث زادت على إثرها نسبة الهجرة وأعداد اللاجئين والتي تستوجب مساهمات فاعلة لتلك الشعوب المنكوبة.

وأوضح أنه من هنا يبرز الدور الفاعل وجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وباقي المؤسسات التي تعنى بالعمل الإنساني والتي يشارك فيها أبناء زايد الخير مقدمين أروع النماذج والأمثلة في البذل والعطاء والتي أكسبت دولة الإمارات السمعة الطيبة والمكانة المرموقة.

وبين معاليه أن هذا النهج أرسى قواعده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ــ طيب الله ثراه ــ وهو النهج الذي تسير عليه قيادتنا الحكيمة في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ــ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ــ رعاه الله ــ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأوضح أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- هو القائد والمؤسس والوالد الذي سخر حياته من أجل دينه ووطنه وشعبه فهو الباني الذي أسس معنى العطاء والعمل الإنساني في نفوس أبناء الوطن حتى أضحى العمل الإنساني ومد يد العون للشعوب المنكوبة والدول الصديقة سمة بارزة من سمات الشعب الإماراتي.