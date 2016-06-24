نسيان مكان مفاتيحك وشعورك بالكآبة علامات تدل على الحرمان من النوم

وفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "netdoctor"، أن الحرمان من النوم قد يظهر على شكل علامات أكثر شيوعا مثل عدم القدرة على التركيز وظهور الهالات السوداء، لكن هناك علامات أخرى لم تكن شائعة وتدل على الحرمان من النوم وعدم الحصول على ما يكفى من النوم، وتتضمن الآتى:

وجود صعوبة فى قول "لا": فأظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم يكونون عرضة لخطر التسرع والتشتت واتخاذ القرارات السريعة.

نسيان المكان الذى وضعت به مفاتيحك أو أغراضك: وأثبتت الدراسات أن الحرمان من النوم يعيق الانتباه وعمل الذاكرة طويلة وقصيرة الأجل على حد سواء.

المزاج الخاص بك يكون سيئا: حيث وجد أن الأشخاص الذين يعانون من حرمان النوم يعانون من الكآبة مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على كميات كافية من النوم.

تكون أقل اهتماما بممارسة الجنس: وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين ينامون لمدة 5 ساعات أو أقل، يكونوا أقل تركيزا ورغبة فى ممارسة الجنس، حيث يعتقد الباحثون أن أنماط النوم السيئة يمكن أن تؤثر على عدد الحيوانات المنوية وخفض مستويات الهرمونات الجنسية.

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