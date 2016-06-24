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وزارة الهجرة العراقية: عودة 834 عائلة نازحة إلى "جلولاء" فى ديالى

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وزارة الهجرة العراقية: عودة 834 عائلة نازحة إلى "جلولاء" فى ديالى وزارة الهجرة العراقية: عودة 834 عائلة نازحة إلى "جلولاء" فى ديالى
عادت 834 عائلة عراقية نازحة فى قضاء خانقين إلى مناطق سكناها الأصلية المحررة فى ناحية جلولاء بمحافظة ديالى شمال شرقى العراق، فى اطار عودة النازحين على مراحل بعد اجراء التدقيق الأمنى.

وقال مسئول وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بقضاء خانقين على غازى أغا، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، ان النازحين عادوا إلى مساكنهم فى أحياء الجماهير والشهداء والطليعة والعروبة والخضراء فى ناحية جلولاء.

وأشار أن عودة العائلات النازحة مستمرة على مراحل بالتنسيق والتعاون مع المحلية والجهات الأمنية المختصة بالمحافظة، لافتا إلى أن مجموع العائلات العائدة الى جلولاء والمناطق المحيطة بها بلغ 6 آلاف و215 عائلة.

على صعيد آخر، وزعت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية 1256 حصة من المساعدات الغذائية على الاسر النازحة فى محافظتى دهوك والسليمانية، منها 1000 حصة من المساعدات الغذائية فى دهوك شملت 820 حصة غذائية لنازحى قرية سيجئ التابعة لقضاء سيمل و 180 حصة لنازحى مركز ناحية مسيريك، إضافة إلى 256 حصة على النازحين فى منطقة "اوياره" بالسليمانية.

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