زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكى للخرطوم تمهيدا لاستئناف المفاوضات

يصل إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" خلال اليومين القادمين المبعوث الأمريكى دونالد بوث، لإجراء مباحثات رفيعة المستوى مع الحكومة السودانية، بشأن استئناف جولة جديدة من المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "اليوم التالى"، الصادرة بالخرطوم اليوم الجمعة، إن دونالد بوث معه عدة سيناريوهات وتصورات للدفع بعملية السلام للأمام بعد التطورات والانقسامات فى المواقف بعد اجتماع قوى نداء السودان فى أديس أبابا مؤخرا.

وأكدت المصادر أن السيناريوهات التى يحملها بوث تقفز فوق موقف الحكومة السودانية الرافض للقبول بملحق لخارطة الطريق الأفريقية التى وقعت عليها الحكومة منفردة، كما تتجاوز موقف بعض قوى "نداء السودان"، المتمسكة بإضافة الملحق للخريطة باعتباره وثيقة منفصلة تتضمن تحفظاتهم.

وأشارت إلى أن زيارة المبعوث الأمريكى تأتى بعد تطورات وصفتها بـ"المهمة"، فى ملف العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، خاصة زيارة وزير الخارجية إبراهيم غندور إلى واشنطن الأسبوع قبل الماضى، وترحيب الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد لمدة أربعة أشهر.

وأكدت المصادر السودانية أن زيارة المبعوث الأمريكى للخرطوم بعد اجتماعات أديس أبابا ستدفع بملف السلام للأمام، وتوقعت أن تقود الزيارة إلى دعوة عاجلة لجولة تفاوض جديدة بين الحكومة والحركة الشعبية-قطاع الشمال- عقب عيد الفطر المبارك، لوضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على خارطة الطريق والاتفاق على وسيلة لتسجيل تحفظات المعارضة مقابل ضمانات دولية.