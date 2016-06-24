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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات الأجرة والنقل بالجيزة

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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات الأجرة والنقل بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات الأجرة والنقل بالجيزة
أمرت نيابة الهرم بحبس تشكيل عصابى مكون من 8 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة السيارات، واعترف المتهمون باستدراجهم قائدى السيارات الأجرة والنقل والاستيلاء على سياراتهم ومفاوضتهم لإعادتها مقابل حصولهم على فدية.

كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تعرض عدد من قائدى السيارات الأجرة والنقل للسرقة على يد تشكيل عصابى بالهرم.

وبتكثيف التحريات تبين أن 8 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات ومفاوضة مالكيها للحصول على فدية مقابل إعادتها لهم.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

- مباحث القليوبية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات

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